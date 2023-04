Attendu ce vendredi, Idy réhabilite Diatara et...

Retiré récemment du poste de deuxième vice-président, Yankhoba Diatara est bombardé directeur de cabinet politique du patron de Rewmi, Idrissa Seck. Mory Gueye a été aussi remis à son poste de secrétaire national à la jeunesse, et Penda Ndao devient troisième adjointe au Secrétaire général de Rewmi.



Pour ces deux dernières nominations, souffle les Echos, Idy a obtenu ce qu’il réclamait : une réconciliation entre Mory Gueye et Penda Ndao.



Selon le journal, ces décisions ont été prises en comité restreint du parti hier. A quelques heures de la déclaration du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), attendue ce vendredi sur sa position par rapport à la prochaine élection présidentielle.



Interrogé à ce propos par la source, un des proches d’Idrissa Seck est convaincu que ce dernier va officiellement déclarer sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Dans ce sillage, il va démissionner du Cese, et ses lieutenants, Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop nommés respectivement ministre des Sports et de l’Élevage devraient le suivre. Vers la fin du ‘’Mburo ak sow” ?