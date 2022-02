[Edito du jour] Au-delà de l’euphorie…

Euphorie des lions de la Teranga

Ils l’ont fait et ils sont à féliciter. La mission qui leur a été assignée est réussie avec brio et le monde entier leur déroule les honneurs de Yaoundé à Dakar. Les Lions de la téranga pour ne pas les nommer, ont rugi comme jamais ; ils ont fait peur et ont imposé leurs talents à leurs adversaires pour enfin rentrer à Dakar auréolés du trophée continental. Pour le moral d’un pays, le Sénégal avait bien besoin de cette victoire de nos Jambars du football. Le temps de taire, tant soit peu, les querelles politiciennes ; le temps d’oublier, avec regrets, nos autres Jambars retenus en otages par un mouvement rebelle dans le sud du pays. Mais au-delà de l’euphorie qui a occasionné des drames humains et des blessés à travers le pays, retour aux priorités urgentes. Retour aux urgences prioritaires occultées depuis trois jours par une victoire éclatante qui dissimule mal, un mal-être : la « défaite » des « gens-saignants » dont les grèves interminables paralysent un système éducatif boiteux.