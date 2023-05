Audience accordée à Idrissa Seck : Ousmane Sonko rétablit la vérité

L’autoproclamé chef de l’opposition, Idrissa Seck se targue d’avoir réussi une conciliation précaire entre Macky Sall et Ousmane Sonko aux détours d’un Kheud (repas du matin pour entamer le ramadan) chez le leader de Pastef. Irrité de voir le patron de Rewmi s’épancher sans limite sur l’audience qu’il lui a accordé, Sonko est monté au créneau pour rétablir la vérité.





Selon lui, contrairement à ce que raconte Idy à tort et à travers, les faits ont été travestis. « Idy a appelé plusieurs de mes proches pour me rencontrer mais j’ai décliné. Face à mon refus catégorique de lui accorder une audience, il s’est pointé chez moi à l’heure du kheud (entre 4h et 5h du matin). Mon gardien lui a prêté un tapis et il a prié à l’avant-cour de la maison. C’est comme ça que cela s’est passé », raconte Sonko.