Audience avec Sonko : les précisions de l’imam de la Grande mosquée

L’information est avérée : Ousmane Sonko a demandé à rencontrer l’imam de la Grande mosquée de Dakar, mais les deux hommes ne se sont pas vus. La rumeur veut que El Hadji Alioune Samb a opposé une fin de non-recevoir au président de Pastef. Mais la réalité est légèrement différente, selon L’Observateur.



Dans son édition de ce jeudi, le journal a vérifié l’information auprès de l’un des principaux concernés : l’imam Samb. Ce dernier précise : «Il (Ousmane Sonko) a demandé à me rencontrer chez moi. Je lui ai fait savoir que je ne recevais pas à mon domicile, mais à la mosquée. Je ne suis pas un marabout, mais un imam. Donc, c’est à la mosquée qu’on doit me trouver, nulle part ailleurs. Voilà ce que je lui ai dit.»



El Hadji Alioune Samb jure qu’«il n’y a pas d’animosité entre» lui et le président de Pastef. Il ajoute : «Je ne suis pas un homme politique. Je ne défends aucun leader de quelque bord que ce soit. Je ne suis là que pour ma religion, pour l’islam.»



L’imam de la Grande mosquée avait fait polémique en déclarant lors de son sermon de korité que les victimes décédées dans les manifestations politiques iront en enfer. En plus, sans le nommer, il avait reproché à Sonko d’appeler les jeunes à étaler leur courroux dans la rue.



Le maire de Ziguinchor n’avait pas tardé à pointer cette sortie de El Hadji Alioune Samb.