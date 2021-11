Audience de l’ancien Mandataire de YAW à Matam : Ça râle déjà dans les rangs de l’Alliance pour la République

L’audience de Djibril Ngom, du nom de l’ancien mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi à Matam, accroît le nombre de frustrés dans le parti du Président. Il en était de même avec l’affaire Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi.



« Ceci n’est pas normal, l’entourage du Président n’est pas du tout bon » lit-on sur la page officielle de la COJER nationale. Le même texte mentionne que « les vrais militants de l’APR ne sont pas reçus par le Président, mais les traîtres et les transhumants sont reçus par le Président lui-même".



Non sans toucher la raison de leur colère du doigt, les jeunes républicains mentionnent : « C’est le traître qui s’est envolé avec les listes de Pastef à Matam qui est reçu. Président, regarde ton entourage. Finalement on leur donne raison quand ils disent que vous félicitez ceux qui attaquent Ousmane Sonko et Pastef ».