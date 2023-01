Audience Marine Le Pen-Macky Sall : «S’il en était fier, il n’allait pas la recevoir en catimini» (Bassirou Diomaye Faye)

Audience entre Marine LePen et Macky Sall , la reaction de Diomaye Faye

À l’instar de beaucoup de Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a également dénoncé l’audience entre le chef de l’Etat Macky Sall et le leader français du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen au Sénégal.





Pour le responsable du Pastef, «on ne peut pas avoir un leader d’un parti d’extrême droite qui passe tout son temps à tirer sur les émigrés, qui en fait son cheval de bataille, qui persécute, qui soutient une idéologie de persécution, de leur renier tout leur droit à vivre tranquillement dans ces pays-là, qu’il soit reçu par le président de la République».





Toutefois, s’est-il indigné au micro de Babacar Fall, «s’il en était fier, il n’allait pas la recevoir en catimini, comme vous le dites. Moi, je pense qu’il faut avoir la fermeté de rendre la pareille à ceux qui nous manquent de respect dans leur pays ou dans nos pays. C’est aussi simple que cela et en le faisant, il ne le fait pas au nom du peuple sénégalais parce que si cette demande d’audience a été soumise à un référendum, et que les Sénégalais avant de voter, comprennent la posture de Marine Le Pen, aucun Sénégalais n’aurait validé le fait que notre président de la République s’assoie avec Marine Le Pen. Ça, c’est à condamner et à dénoncer», rétorque-t-il.