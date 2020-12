Audience secrète : Tout savoir sur le "putsch manqué" contre Aly Ngouille Ndiaye

Seneweb en sait un peu plus sur l’audience secrète tenue à Dakar entre les maires de Linguère sans Aly Ngouille Ndiaye et Aliou Dia, avec des proches du président de la république, sous la houlette des ministre Abdoulaye Daouda Diallo, Augustin Tine et le député Farba Ngom.



Selon notre source, ce sont les 17 maires du département de Linguère qui avaient sollicité une audience avec le chef de l’Etat pour lui faire part de leurs difficultés dans leurs communes respectives. Appelés à Dakar le lundi dernier, les édiles de Linguère ne seront pas finalement reçus par le chef de l’Etat en raison de son calendrier trop chargé.

A la place, des proches du président de la République à leur tête Abdoulaye Daouda Diallo ont eu un tête-à-tête avec eux au siège de l’APR à Ouakam entre 22 heures et minuit. Une rencontre au cours de laquelle les maires ont réitéré leur fidélité et engagement derrière le chef de l’Etat. L’on nous signale que Macky Sall a finalement eu un entretien téléphonique avec chacun d’eux. Selon toujours des informations de Seneweb, avant la fin de la réunion, un mémorandum a été remis au ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui a promis de le transmettre au président Macky Sall. Le limogeage de l’ex ministre de l’Intérieur du gouvernement, Aly Ngouille Ndaiye, n’a été évoqué au cours de la réunion. La question que se posent bon nombre de citoyens reste la non-participation du maire de Linguère à cette réunion. A-t-il boudé la réunion où n’a-t-il pas été simplement convoqué? Pendant ce temps, l’on nous signale également que le président de la République Macky Sall est en train de démarcher l’ancien directeur de cabinet de Wade, Habib Sy, pour neutraliser Aly Ngouille Ndiaye dans son fief.