Audience spéciale : “Le phénomène Sonko est victime de sa popularité" (Me Bamba Cissé)

Me Bamba Cissé a déclaré, ce mardi 12 décembre, au tribunal de Dakar que “le phénomène Ousmane Sonko est victime de sa popularité”. L’avocat s’est exprimé lors de l’audience spéciale sur la réintégration ou non de Ousmane Sonko sur les listes électorales, dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024.







"Toutes mes affaires sont simples mais il y a une particularité dans celle de Ousmane Sonko, a indiqué l'avocat. C'est un phénomène, il y a la main de Dieu dans ce qui se passe parce que même Sonko ne comprend pas. C'est Dieu qui offre cette popularité".





C’est à cause de cette popularité, assure Me Cissé, que M. Sonko subit “l’acharnement” du pouvoir ."Combien de personnes portent le bracelet du Pastef aujourd'hui. Combien d'entre les Sénégalais veulent voter pour Ousmane Sonko parce que aspirent au changement? Combien de Sénégalais sympathisants de Ousmane Sonko sont interpellés et emprisonnés injustement dans ce pays?", s’est-il exclamé.





Me Bamba Cissé est formel : “Si Sonko participe à l’élection, il va gagner mais il y a une volonté manifeste de nuire à sa candidature”.





Pour rappel, la Cour suprême a cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre, qui avait remis M. Sonko dans la course à la présidentielle en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d'une condamnation dans l’affaire Adji Sarr.