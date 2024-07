Audit des milliards injectés à Touba: Cheikh Thioro interpelle le tandem Sonko-Diomaye

Dans le cadre de la deuxième journée de nettoiement, le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires était au marché Ocass de Touba en compagnie du maire Abdou Lahat Ka.







Une vendeuse en a profité pour interpeller Balla Moussa Fofana sur les tracasseries causées par certains agents dudit marché.





Le député Cheikh Thioro Mbacké a dénoncé l'insalubrité et l'occupation anarchique. Le coordonnateur de Pastef local interpelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier Ousmane Sonko sur la situation du plus grand lieu de commerce de la ville sainte.









M.Mbacké a également dénoncé la gestion du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM). Pour lui, les commerçants de Touba ne connaissent même pas l'ancien coordonnateur de cette structure de l'Etat.





Le parlementaire a plaidé pour l'achèvement du projet de construction du marché Nguiranéne de Touba et l'audit des milliards injectés dans la capitale du mouridisme par le régime de l'ancien président Macky Sall.





Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous :