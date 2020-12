Audit du CESE : Aminata Touré n’a reçu aucune notification

Le président de la République aurait activé l'Inspection générale d'État (IGE) pour fouiller la gestion d'Aminata Touré au Conseil économique social et environnemental (CESE) qu’elle a dirigé durant 16 mois.Interrogée par Jeune Afrique et reprise par Walf Quotidien, elle s’est voulu imperturbable : «Je ne vois aucun lien entre mon activité politique et cet exercice de bonne gouvernance. Nous verrons bien. J’attends sereinement».Dans la foulée, l'ex-Premier ministre de Macky Sall annonce qu’elle n’a encore reçu aucune notification officielle de l’IGE.