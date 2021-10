Audition des députés Sall et Biaye : La commission ad hoc dispose de «suffisamment d’éléments» pour…

Les choses avancent à grands pas, dans le dossier des députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye, cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas.



En effet, la commission ad hoc de l’Assemblée nationale, après avoir entendu les parlementaires concernés, dit «disposer de suffisamment d’éléments» pour déposer son rapport à la plénière.



«La commission ad hoc s'est réunie ce jour, vendredi 29 octobre 2021, pour auditionner les députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Villiemmbo Biaye» cités dans l'affaire des passeports diplomatiques.



«A la suite de cette audition, la commission ad hoc dispose de suffisamment d'éléments pour présenter son rapport à la plénière qui sera convoquée dans les meilleurs délais», a dit son président Aymérou Gning, dans un communiqué.