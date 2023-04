Audition du Dr Mbagnick Ngom : Le procureur demande la surveillance électronique, le mis en cause refuse et…

Le docteur El Hadj Mbagnick Ngom a été mis en liberté provisoire. Il est cependant inculpé par le doyen des juges pour exercice illégal de la médecine privée et entrave à l’action de la justice, selon son avocat Me Moussa Sarr.





Seneweb a appris que pendant son audition devant le doyen des juges, le procureur avait requis que le Dr Ngom soit mis sous surveillance électronique (bracelet électronique).





Interpellé sur le sujet, Me Sarr confirme et précise que son client s'y est fermement opposé, en arguant qu'il n'a commis aucune infraction et qu'il préfère aller en prison plutôt que de porter ce bracelet.