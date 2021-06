Avec Pape Modou Fall, Diourbel investit le Ministre Dame Diop

''Rassembler pour gagner, gagner pour Macky'' est le slogan lancé par le Président du Rassemblement pour la Vérité/ Dëgg Moo Woor Pape Modou Fall ce jeudi 10 juin 2021 lors de la caravane d'investiture de la coalition ''Jappo ci Dëgg'', unie autour du Ministre Dame Diop pour une victoire certaine aux élections locales du 23 janvier 2023.Une marée humaine a sillonné les grandes artères du centre-ville et des grands quartiers de la commune de Diourbel pour partager ce choix pertinent magnifié unanimement par la population de Diourbel.Depuis la nomination de Monsieur Dame, des initiatives phares ont été entreprises pour un Diourbel meilleur. De la formation à l'emploi, de la formalisation de regroupements à l'entrepreneuriat des jeunes et femmes, le Ministre Dame Diop et le Directeur de l'emploi, ont fait des réalisations conséquentes telles que l'installation du centre d'incubation communautaire, de la Mission locale, la Maison des Femmes Entrepreneures, la station radio communautaire Migrant FM, l'enrôlement de centaines de femmes dans les projets d'intérêt communautaire, le recrutement de jeunes grâce à la Convention nationale État/Employeurs, l'électrification de sous-quartiers plongés dans le noir, l'adduction d'eau des zones périphériques de la commune, l'installation d'un Start-up en vue d'accompagner les jeunes aux métiers de l'informatique. Et la liste n'est pas exhaustive.Suffisantes pour l'espoir du Baol Pape Modou Fall et le Rassemblement pour la Vérité Dëgg Moo Woor de s'engager résolument à soutenir la candidature de Monsieur Dame aux élections locales dans la commune de Diourbel. Seul ce choix permet à Diourbel de renouer avec le développement et de se placer parmi les cités les plus émergentes.Ainsi, le Président de RV Dëgg Moo Woor a profité de l'occasion pour inviter la coalition Benno Book Yakaar et la mouvance présidentielle à taire les divergences et à faire bloc autour du Lion de Baol Dame Diop pour un Diourbel en plein essor.