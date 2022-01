Aviation : Macky fait son bilan aérien

Le Bilan aérien de Macky Sall

Pour connaître le bilan du président Macky Sall dans le secteur aérien, pas besoin d’aller loin. Il suffit juste de lire le communiqué du conseil des ministres du mercredi 12 janvier 2022. Macky Sall s’est chargé lui-même de faire l’inventaire pour mieux rappeler à son gouvernement ses ambitions dans ce secteur.





« Cette volonté politique s’est matérialisée à travers, notamment, la création de la compagnie nationale AIR SENEGAL SA, dotée d’une flotte moderne, la réhabilitation des aéroports régionaux, l’élargissement des compétences de AIBD SA à tous les aéroports du Sénégal, la montée en puissance de l’Armée de l’Air, la création d’une Académie internationale des Métiers de l’Aviation civile, ainsi que de nombreuses réformes juridiques et organiques, à l’image de la création Haute Autorité des Aéroports du Sénégal », liste Macky Sall, à travers le communiqué susmentionné.





Dès lors, le chef de l’Etat attend de ses hommes une meilleure gestion des infrastructures. En plus de développer ces outils, le président s’attend à ce que le travail soit fait dans la cohérence, la complémentarité mais aussi l’optimisation des ressources, à la place des guerres de tranchées. Pour tout dire, il veut « un pilotage dynamique du secteur des transports aériens avec la stratégie ‘’hub aérien du Sénégal’’. »