Avion : Les instructions de Macky sur l’Anacim

Le chef de l’Etat a exprimé plusieurs fois ses ambitions dans le secteur de l’avion. Hier encore, il a donné une batterie d’instructions à son gouvernement allant dans le sens de mieux gérer les infrastructures aéroportuaires. Avec cette montée en puissance, Macky Sall pense qu’il y a une entité qui devrait jouer un grand rôle et qui mérite donc accompagnement.



« Le Chef de l’Etat indique, en particulier, au Ministre du Tourisme et des Transports aériens et au Ministre des Finances et du Budget, l’urgence de renforcer les moyens et les ressources humaines (en personnels cadres) de l’Agence nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), structure qui devra accentuer sa transformation et la digitalisation de ses procédures », indique le communiqué du conseil des ministres.