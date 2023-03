Avis d'expert/Me Baldé : "Tout ce qui interviendra à l'issue de l'audience est nul, parce que toute la procédure a été faussée dès le départ"

En route pour le tribunal de Dakar avec son cortège, dans le cadre de l’affaire l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a été exfiltré de sa voiture et conduit de force par les forces de défense et de sécurité devant le juge. Une situation qui suscite beaucoup d’interrogations sur la légitimité d'une telle procédure. Pour avoir des éléments de réponse, Seneweb a pris contact avec Maître Baldé, avocat au barreau du Mans, en France.







Selon la robe noire, un citoyen appelé devant le juge a parfaitement le droit de se présenter ou pas. C’est une question de choix. Donc, s’il n’y a pas de mandat décerné à l’endroit du maire de Ziguinchor, la force publique ne peut pas le contraindre à aller ou même à l’amener de force au tribunal. Cela veut dire qu’il y a une forfaiture pure et simple. Les droits d’Ousmane Sonko ne sont pas respectés, au cas où les forces de défense et de sécurité n'auraient pas reçu d’ordre de la part d’un juge".





Ceci pour dire que «la violence exercée contre lui est illégale et doit être condamnée».





Dans la foulée, l’avocat au barreau du Mans présume que «tout ce qui interviendra à l'issue de son audience contre Mame Mbaye Niang serait nul, parce que toute la procédure a été faussée dès le départ».





«Ma maison a été bunkérisée et aucun arrêté, à ma connaissance, ne saurait justifier un tel acte. Je ne fais l'objet d'aucune condamnation", a affirmé Sonko face aux juges, ce matin.





Interpellé sur «cette assignation d’Ousmane Sonko à résidence surveillée», Me Baldé atteste qu’on est en train de piétiner les droits du leader de Pastef les plus élémentaires. «Nous avons tous constaté, depuis hier, qu’il est en résidence surveillée, même si cela ne dit pas son nom. Néanmoins, il faut savoir que le principe de la liberté d’aller et de venir d’une personne est sacré et on ne doit en aucun cas l’atteindre. On peut restreindre cette liberté exceptionnellement à la demande d’un juge. Alors, s’il n’y a pas une décision de justice qui met Sonko en surveillance, tout ce qui intervient derrière est illégal".





Par ailleurs, "si le ténor de YAW ne peut jouir de ses libertés, c’est parce qu’on est en train de violer ses droits les plus élémentaires", a-t-il conclu.