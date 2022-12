[Video] Ayib Daffé à Doudou Ka : « Depuis que vous êtes là, vous excitez les… »

Ayib Daffe, député à Doudou Ka

« Depuis que vous êtes dans cette salle, monsieur le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, vous excitez les ailes et l’ardeur de l’ensemble lyrique traditionnel de l’Assemblée. Il est composé de talentueux louangeurs, de flagorneurs, d'encenseurs, de laudateurs et de flatteurs. Et comme le dit le corbeau et le renard, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Soit le débat est aérien ou très bas. On doit sermonner pour être crédible entre les membres du comité d'invectives et d’insultes de Benno et le président du groupe parlementaire qui passe son temps à insulter les députés de l’opposition. Il y en a qui ont promis de marcher sur nos cadavres ».





Ainsi a parlé le député Mohamed Ayib Daffé devant le ministre Doudou Ka et ses collaborateurs lors de la session plénière pour l’examen du budget du ministère des Transports aériens. Selon lui, le ministère pouvait être une direction générale pour avoir plus de contenus.