Babacar Gaye : «Je n’ai plus de contrainte morale pour travailler avec Macky»

Babacar Gaye, Ancien Porte Parole Pds

Quelques jours après l’annonce officielle de leur nouveau parti politique And Suxali Soppi, Babacar Gaye dit ne pas fermer ses portes à l’actuel chef de l’Etat.





«Je n’ai plus aucune contrainte morale pour travailler avec le président de la République y compris Ousmane Sonko, demain. Cela signifie que rien ne me lie plus au Pds», a fait savoir l’ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) sur le plateau d’iTv. Soulignant, dans la foulée, qu’il n’a rien à regretter de son compagnonnage avec Me Abdoulaye Wade.





Il insiste : «Tout président qui pense que je peux apporter quelque chose et qui fait appel à moi, je suis partant, parce que si je fais de la politique, c’est pour l’intérêt du Sénégal. Et cela engage les Oumar Sarr et autres.»





Toutefois, Babacar Gaye rejette la thèse de la transhumance dans sa nouvelle orientation politique.





«Cela fait 12 ans que le chef de l’Etat Macky Sall est aux affaires, alors qu’on gardait de bons rapports dans un même parti (Pds). On avait eu des problèmes politiques liés à Karim Wade, mais on n’a jamais eu de problème personnel», a-t-il précisé.