Babacar Lo Ndiaye, conseiller du Président Sall : « Un remaniement s’impose »

Le Retour de Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba reclamé

Un remaniement s’impose. Aly Ngouye Ndiaye, Makhtar Cissé, Amadou Ba et autres doivent revenir parce que ceux qui sont là ne font pas l’affaire des Sénégalais. Le Président Sall est seul dans sa volonté de satisfaire la demande des Sénégalais. L’avis est de Babacar Lo Ndiaye, conseiller du Président de la République ingénieur planificateur et président de la Convergence des forces républicaines. Il s’est exprimé dans un entretien accordé à nos confrères de la Sen Tv.

Selon, lui, dans un pays comme le Sénégal avec toutes les réalisations du Chef de l’Etat, c’est difficile d’entendre que le pays compte 6 millions de pauvres. « Ça fait mal. Nous sommes conscients que la vie est chère et appelons le Chef de l’Etat à accentuer ses actions pour réduire les inégalités. Il fait des efforts, sa vision et ses ambitions ne sont pas matérialisées par ceux qui gouvernent avec lui. Le Président Sall est seul dans ces efforts. Il faut que les hommes qu’il nommés l'accompagnent dans sa volonté de changer le train de vie », dit-il.