Baisse des prix : Malick Gakou raille les “11 éléphants blancs” de Macky Sall

Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé hier ses 11 mesures phares pour réduire le coût de la vie. Des initiatives qui n'ont pas convaincu Malick Gakou qui les qualifie de “11 éléphants blancs”. “Les onze (11) mesures annoncées révolutionnaires par le Président Macky Sall pour réduire le coût de la vie sont strictement statiques et ne peuvent en aucune manière influer sur la baisse pompeusement déclarée des prix des denrées de première nécessité, estime-t-il. Sans une véritable politique de relance qui impulse en amont les nécessités de la production nationale pour freiner le processus chronique de décapitalisation de notre économie et surtout en renforçant le pouvoir d’achat des ménages, il sera impossible de réduire structurellement les coûts et les prix”.





Le Président du Grand Parti considère qu’une politique sérieuse et efficace de baisse des prix nécessite des préalables : “Si nous continuons à consommer ce que nous ne produisons pas et face à la conjoncture erratique des marchés mondiaux de la consommation, il nous sera impossible de réduire substantiellement les coûts de la vie pour soulager les populations. Je vous invite à participer à ma tournée des marchés ce mercredi 09 novembre pour une confrontation des réalités”.