Baisse du coût du loyer : Ce détail qui pourrait retarder l’application

C’est aujourd’hui mercredi 1er mars, date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de la baisse du loyer. Cependant, quelque chose cloche. Le décret n’est pas encore signé, si l'on se fie à Momath Cissé, le vice-président de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN).





Ce dernier demande d'ailleurs aux autorités de publier ce décret dès aujourd’hui, pour éviter des malentendus entre bailleurs et locataires.