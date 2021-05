Bamba Dièye sur le nouvel avion présidentiel: "C'est curieux pour quelqu'un qui est censé boucler son dernier mandat"

Le député Cheikh Bamba Dièye a aussi réagi suite à l'achat d'un nouvel avion de commandement présidenti el . En effet, sur sa page Facebook, le leader de Fsd/bj estime que le Président Macky Sall n'a pas compris qu'il est à son dernier mandat.