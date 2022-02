Bamba Fall : «Je ne briguerai pas un 3e mandat, les maires de l'opposition doivent travailler avec Macky»

Bamba Fall ne sera plus en course pour diriger la mairie de la Médina. "Je ne serai plus candidat. Parce que j’ai été contre le 3e mandat. Deux seulement suffisent largement», a-t-il déclaré juste après son installation.





Le tombeur de Cheikh Bâ promet de soutenir le bon et meilleur profil pour les Médinois. «Je vais accompagner tous les candidats jusqu’aux élections et soutenir le meilleur pour la Médina», a-t-il souligné.