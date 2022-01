Bamba Fall : ‘’C’est Khalifa Sall qui a gagné à Dakar à 80% ‘’

Khalifa Sall a gagné à Dakar à 80%

Le maire sortant de la Médina, Bamba Fall est revenu sur le choix de rallier la coalition de Bougane Gueye Dany, Gueum sa bopp au détriment de Yewwi askan wi. A cette occasion, il a aussi affirmé qu’il a gagné les élections locales du dimanche dernier devant le candidat de Benno Bokk Yakaar.





Pour lui, ‘’ On attend juste la confirmation des résultats. Même si Cheikh (Tidiane Ba) ne m’a pas félicité, c’est son droit le plus absolu, d’autres l’ont fait. Et je n’ai pas entendu un seul instant mon adversaire contester les premières tendances. Personne ne peut plus truquer les résultats car l’écart est énorme ‘’, lit-on dans les colonnes de Emédia.





Dans son analyse des résultats, Bamba Fall estime que ‘’c’est Khalifa Sall qui a gagné à Dakar à 80% ‘’.





Il soutient que c’est le remake de Taxawu Dakar en 2014 parce que les deux communes (Médina et Plateau) ont été gagnées par des socialistes et non par Benno bokk Yakaar.





’’Les membres fondateurs de Taxawu Dakar sont Alioune Ndoye, Jean Baptiste Diouf, Bamba Fall, Cheikh Guèye, Barthélémy Dias, Médoune Diop, Paco Mbengue. C’est pourquoi je vous dis que c’est Khalifa Sall qui a gagné Dakar, car ceux qui sont partis et ceux qui sont restés sont en grande partie devenus maires ‘’, a-t-il rappelé.





Avant d’ajouter que c’est la ‘’revanche ‘’ de Khalifa Sall.