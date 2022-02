Bambey : Le Nouveau Maire, Assane Dia prône une gestion collégiale, participative et inclusive

Assane Ba, Maire de Bambey

Sorti vainqueur de l'élection municipale de janvier dernier sous la bannière de la coalition Yeewi Askanwi, Assane Dia, le nouveau maire de Bambey a été installé dans ses nouvelles fonctions ce lundi, par la préfète, Aïssatou Touré Ba. Une occasion saisie par le successeur de l'édile sortant, Gana Mbaye, pour exprimer sa gratitude à ses concitoyens de Bambey invitant ses pairs à travailler main dans la main dans l'intérêt exclusif de leur localité.





"Je mesure pleinement toute la responsabilité de cette confiance placée en moi. C'est pourquoi je m’engage ici solennellement à être le maire, non pas d’une coalition ou d’une quelconque formation politique, mais le maire de tous les Bambeyois, toute obédience confondue. Je vous tends la main pour que nous puissions ensemble redorer le visage de Bambey", a-t-il déclaré.