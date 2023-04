Bambilor : Fatou Diane Gueye remet des financements à 40 groupements féminins

Dans un souci d’impliquer pleinement les femmes dans la marche de l’économie, Mme le Ministre de la femme Dr Fatou Diané GUEYE s’est rendu au CEDAF de Bambilor pour remettre un important financement à 40 groupements féminins .



Ce financement , dont le but est d’intervenir de façon efficace sur les questions de l’entrepreneuriat, de la formation, la création , d’emploi et de richesses matérialise l’orientation du Président Macky SALL à savoir protéger et renforcer les groupes vulnérables.



Toutefois, il sied de souligner que la formation est une condition essentielle au financement.



C’est ainsi que Mme le Ministre, a instruit aux bénéficiaires de participer aux formations offertes pour renforcer leurs capacités ; un préalable important pour l’émancipation socio économique des femmes.



Par ailleurs, Dr Fatou Diané GUEYE a rappelé que l’objectif de la formation est d’arriver à monter 40 unités de production à Bambilor et environs dans les domaines de l’agriculture, de l’aviculture, de la pisciculture et des fermes intégrées avec le soutien des maires.



Pour rappel, au sortir des assises de l’entrepreneuriat féminin, le cri de cœur des femmes a été principalement leur accès à la terre.



En effet, les sessions de formation dans les chaînes de valeurs facilitent le financement pour mener à bien des activités génératrices de revenus.



En définitive, cet important lot de financement permettra sans doute aux femmes de Bambilor de participer à la marche de l’économie et la création de richesses comme actions essentielles pour assurer l’atteinte d’une émergence, l’amélioration des conditions de vie et l’autonomisation des femmes.