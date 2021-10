Bara Gaye : «Pourquoi j’ai rejoint Yewwi Askan Wi»

Le maire libéral de Yeumbeul Sud explique, dans les colonnes du quotidien Source A, les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre Ousmane Sonko et Khalifa Sall.



«La coalition Yewwi Askan Wi est constituée par les partis les plus représentatifs du Sénégal. Donc, Bara Gaye ne peut pas ramer à contre-courant des intérêts du peuple et ceux de Yeumbeul. C’est pourquoi je suis dans le Yewwi et nous irons aux élections avec cette coalition», a-t-il justifié.



Il ajoute : «Serigne Moustapha Sy a donné des instructions à ses militants basés à Yeumbeul pour qu’ils m’apportent leur soutien. C’est pourquoi j’ai accepté son soutien et adhéré à la coalition en tant président du PDS au niveau local.»