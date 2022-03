[Vidéo] Barth écarté du Forum de l’Eau : La morale de Khalifa Sall au président Macky…

Khalifa Sall est revenu pour la première fois sur la ville de Dakar qui a décroché l’organisation du Forum mais snobée au dernier moment par Macky Sall et son gouvernement.



khalifa a fustigé l’acte inélégant du président Macky Sall d’avoir zappé Barthelemy Dias et son équipe municipale de l’Organisation du Forum de Dakar mondial de l’eau à Dakar.



Selon l’ancien maire de Dakar, l’Etat devait afficher un visage uni de la nation, dans la mesure où, c’est la ville de Dakar qui a fait le plaidoyer pour que Dakar soit choisie pour abriter le 9e forum mondial de l’eau . La population doit comprendre que pour l’organisation des “Forum de l’Eau, de l’Africité, et les jeux olympiques, ce sont les villes qui sont choisies…”



De ce fait, avance-t-il : “Barthelemy a raison de faire entendre la voix de la ville de Dakar. ”