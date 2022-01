Barth menace : " Soit à 22 heures je serais dans mon bureau en tant que maire de Dakar, soit je serais en prison et je ne compte pas y aller "

Barthelemy Dias fait dans la menace

"Khalifa Sall vous avait dit qu’on s’en fout du fichier électoral, mais je vais en rajouter qu’on s’en fout du fichier, on s’en fout de la publication des résultats, on s’en fout de la Cena, on s’en fout du préfet de Dakar, on s’en fout du gouverneur de Dakar. Dimanche tout sera clair ! J’ai des informations certaines qu’ils veulent confisquer les élections, mais je leur donne rendez-vous dimanche. Car il n’est pas question d’attendre la publication des résultats préfabriqués ", lance Barthélémy Dias cité par Dakaractu.