Barth vs Ameth Aidara : Qui aura gain de cause ?

Les ténors de Yaw-Wallu ont organisé une rencontre ce mercredi dans la plus grande discrétion afin de statuer sur qui va se présenter au poste de président de l’Assemblée nationale. Cependant, il faut croire que cette audience s’est soldée par un échec. Pour cause, Ameth Aidara campe toujours sur sa position qui est de tenir sa candidature au poste de président de l’hémicycle. Pendant qu' une partie de la Conférence des leaders cherchait à le convaincre à dégager la voie pour Barth’, précise Source A.



Dans sa parution de ce jeudi, le quotidien informe que Ahmed Aidara a fait savoir à ses pairs avoir obtenu le soutien d’au moins, quatre députés de Benno Book Yakaar qui sont prêts à voter pour lui, le moment venu. Le député et maire Guédiawaye se dit certain de s’adjuger ce poste car, à l'en croire, d’autres leaders du Parti socialiste comptent voter en sa faveur. Des arguments de taille qui ont laissé perplexe plus d’un.



Lors de cette rencontre Khalifa Sall et Cie ont décidé de créer d’autres groupes parlementaires afin d’augmenter leurs chances à l’hémicycle.



Une nouvelle rencontre est prévue, ce jeudi, pour trouver un consensus.