Barthélémy Dias à Thierno Bocoum : «Marchons vers l’essentiel»

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a réagi, suite à la virulente sortie de Thierno Bocoum contre Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade. Barthélémy Dias s’est exprimé sur son compte Facebook officiel.



"A mon ami, frère et compagnon de lutte, tu ne seras jamais oublié... On est et on reste ensemble. Ensemble, marchons vers l'essentiel", écrit Dias fils.



Pour rappel, il y a de cela quelques heures, Thierno Bocoum a fait une publication qui fait actuellement couler beaucoup d’encre et de salive.



"Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir. Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme. Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois-là. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade yéne laye wakhale. Votre alliance calculée et politicienne contre l’opposition et pour vous-mêmes sera dénoncée. A bientôt", lit-on sur le mur Facebook du président du mouvement Agir.