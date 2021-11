[Vidéo] Barthélemy Dias accompagné d’Ousmane Sonko se dirige vers le tribunal malgré le renvoi du procès

Barthélémy Dias est toujours en route vers le tribunal. Une forte présence de la gendarmerie est notée de Grand-Dakar au Tribunal. D’ailleurs, des altercations ont déjà eu lieu entre le candidat à la mairie de Dakar et les forces de l’ordre. En effet, il est déterminé à rallier le tribunal de Dakar, malgré le renvoi au 1er décembre de son procès sur le meurtre de Ndiaga Diouf.



« On nous a convoqués au tribunal, c’est là-bas que nous irons », a-t-il lâché.



Il est accompagné de ses sympathisants et du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, venu lui témoigner son soutien. D’autres leaders politiques comme Malick Gakou sont également sur place.