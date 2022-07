[Législatives-Duel] Barthélémy Dias-Alioune Ndoye : le match des “Tanor Boys”

Tout au long de cette campagne électorale, Seneweb va mettre en lumière quelques duels stratégiques des législatives. Pour démarrer, Alioune Ndoye vs Barthélémy Dias. Dans le département de Dakar, ce duel entre les deux anciens camarades socialistes, formés par Ousmane Tanor Dieng, sera l’un des temps forts du scrutin du 31 juillet.



Dakar est un enjeu toujours à part que ce soit lors d’un scrutin local ou lors d’une joute nationale. Ces élections législatives ne dérogent pas à cla règle. Au soir du 31 juillet, l’issue de la bataille de Dakar sera l’un des moments les plus attendus de ces élections législatives, présentées comme l’une des plus indécises de l’histoire du Sénégal.



Deux figures incarnent cette course “capitale”. Deux personnalités qui ont bien des points communs. Ce sont tous les deux des boys Dakar, qui ont grandi et fourbi leurs armes dans le quartier du Plateau. Ils ont également cheminé un bon bout de temps au parti socialiste avant que Barth ne rompe les amarres, reprochant au défunt Ousmane Tanor Dieng, le patron du PS, de pratiquer « un socialisme de caserne » en arrimant le parti au camp présidentiel (APR). Ousmane Tanor Dieng fait d’ailleurs figure de mentor aussi bien pour l’un que l’autre. Malgré la rupture spectaculaire, Barth , qui fut pendant longtemps Président des Jeunesses socialistes durant l’ère Tanor, a rendu un vibrant hommage à son mentor politique lors de son décès en 2019 : "J’ai appris avec cet homme beaucoup de choses. Des choses qu’on doit faire et des choses qu’on doit éviter de faire”. Quant à Alioune Ndoye, il est toujours demeuré fidèle à la discipline et à la rigueur personnifiée par l’ex Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Jamais il ne s’est écarté de la ligne tracée par Tanor Dieng et est resté fidèle à la décision du parti de s’ancrer dans la coalition Benno Bok Yakaar, contrairement à beaucoup de leaders socialistes de Dakar qui ont rallié la fronde khalifiste.



Le tribun contre le patricien



Points communs, certes, dans la trajectoire, mais personnalités divergentes. Barth, actuel maire de Dakar, est bouillant, impétueux, tempétueux, une sorte de tribun qui se sent comme un poisson dans l’eau dans les manifestations, les foules. Une “grande gueule” qui aime le clash, la confrontation et dont le discours ne se formalise pas du politiquement correct.



Alioune Ndoye, de son côté, dégage un style patricien, un bon orateur certes, très adroit dans l’art de trouver les formules qui piquent, mais le tout dans la nuance, le calme, et loin du bruit et de la fureur. Un style tout en retenue et une discipline forgée aux côtés de Ousmane Tanor Dieng. Le feu contre la glace, ainsi peut-on résumer leurs styles respectifs.



Match “capitale”



Voilà désormais, les deux anciens frères socialistes, qui se croisent régulièrement lors des conseils municipaux de la ville de Dakar, engagés dans une lutte fratricide pour la suprématie dans la capitale. Barth, tête de liste de liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi, voudra confirmer son triomphe du 23 janvier dernier, lorsqu’il a remporté haut la main son duel contre le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, lors des élections locales. Dias aura quand même du pain sur la planche. Depuis son arrivée au pouvoir, Macky Sall et son parti ont toujours gagné les élections nationales dans la capitale.



À Alioune Ndoye donc de confirmer cette tendance. Celui qui règne sans partage depuis treize ans à la tête de la commune de Dakar-Plateau, aura à cœur de montrer que la déconfiture présidentielle à Dakar lors des municipales, est de l’histoire ancienne. Le ministre de l’Économie maritime fut, avec Jean Baptiste Diouf, le seul survivant du raz de marée « Yewwi » lors des dernières élections locales.



Un duel indécis et passionnant en perspective qui va assurément rythmer la campagne. Faites vos jeux.