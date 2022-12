[Vidéo] Barthélemy Dias exhorte le ministre à reconsidérer la dotation des collectivités territoriales

Barthelemy Dias à Mamadou Talla, ministre des collectivité Territoriale

Le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, Mamadou Talla, a fait face, ce mardi, aux parlementaires pour défendre son projet de budget.





Le député-maire Barthélemy Dias a mis l'accent sur trois points, lors de sa prise de parole. Il a, d'abord, évoqué la grève de l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, ensuite l'application effective de la Fonction publique locale et enfin l'application de la deuxième phase de l'acte 3 relative au transfert des ressources.