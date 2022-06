Barthélemy Dias : «Cette dictature rampante est arrivée à un extrémisme inquiétant !»

Il a été annoncé comme faisant partie des leaders de la Yewwi Askan Wi qui sont actuellement interpellés par la police. Que nenni ! Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, est bel et bien chez lui.





Toutefois, il lui est difficile de sortir et d'aller manifester. Les forces de l’ordre sont présentes aux alentours de son domicile.





«Je suis désolé de constater que cette dictature rampante est arrivée à un extrémisme inquiétant ! Des tirs nourris de la police et de la gendarmerie, directement sur mon domicile, sont totalement inacceptables. Cette volonté manifeste de vouloir défoncer ma porte d'entrée, accompagnés de nervis, pour m'arrêter, est un signe d'un Etat finissant, et je dénonce avec la dernière énergie l'irresponsabilité des forces de défense et de sécurité», a déclaré le fils de Jean-Paul Dias.