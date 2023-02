[ Portrait] Barthélémy Dias, socialiste des temps modernes

Barthélémy Dias, socialiste des temps modernes

Tel est un phénix, Barthélémy DIAS a su renaître de ses cendres malgré les coups féériques de ses adversaires

politiques.





Barthélémy DIAS est un homme politique Sénégalais qui a fait son entrée en politique en 2005. Il est le fils de l'ancien Ministre Jean-Paul DIAS, qui est depuis le 5 octobre 2020 envoyé spécial du président Macky Sall. Barthélémy DIAS n’a pas suivi les pas de son père et a opté pour le Parti Socialiste Sénégalais de Ousmane Tanor DIENG, en créant au sein du Parti Socialiste, un mouvement dénommé la Convergence Socialiste Sénégalaise. Passionné et épris de politique, car faisant partie de son ADN, il gravit peu à peu les échelons jusqu'à devenir membre du bureau politique et du comité central, et secrétaire général du mouvement national des jeunesses socialistes. En 2009, Barthélémy DIAS est élu Maire de Sacré-Cœur Mermoz, la Commune qui l’a vu naître et grandir.





4 ans plus tard, Barthélémy DIAS devient, non seulement à 32 ans, le plus jeune Maire de l’histoire du Sénégal, mais le plus jeune Vice-Président du Conseil Régional de Dakar, mais aussi le plus jeune Vice-Président de l’AMS. Député en 2012, il assure la charge de secrétaire élu du bureau de l’Assemblée Nationale, et en 2014, il est réélu Maire de Mermoz Sacré-Cœur.





Pur produit de l’enseignement privé catholique, il a fait ses classes au collège Cathédrale, puis a suivi des cours à Saint Michel pour finir au collège Sacré Cœur. Titulaire d’un MBA en transport et d’un master en administration

publique à la York University à Toronto au Canada, Barthélémy Dias est devenu administrateur de sociétés. Dans sa trajectoire politique, le fils de Jean Paul Dias est depuis janvier 2022, le nouveau maire de la commune de Dakar.





Il faut dire que depuis son accession à la municipalité de Dakar, Barthélémy Dias ne cesse de mener des actions allant dans le sens de développer la ville de Dakar, et la rendre plus attractive pour de potentiels investisseurs. C’est d’ailleurs dans cette veine que lors de la Cop 27 qui s’est tenu à Sharm El Sheikh, en Égypte, le Maire de la Ville de Dakar, a eu l’immense plaisir de participer au side-event organisé par Enda Énergie où il n’a pas manqué de décliner les perspectives de la Ville de Dakar en manière de lutte contre le changement climatique. Cet évènement qui portait sur les problématiques liées à l’accès à la finance climatique pour les collectivités territoriales, Barthélémy DIAS a fait tout un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de toutes les préoccupations des acteurs dans le nouveau code de l’environnement.





Ceci, sans oublier qu’en octobre 2022, il s'était rendu à Buenos Aires en Argentine, avec l'objectif de mobiliser des financements pour des actions d'adaptation et d'atténuation. Car avec les inondations qui ont secoué la Ville de Dakar, le Maire de la Ville a compris que le bien-être de sa population étant sa priorité, il était donc plus

qu’urgent de créer un bassin de captage et de stockage des eaux de pluie à Dakar.





Et le plaidoyer porté sur la recherche de financement lui a permis de rester optimiste et confiant pour ce qui est du projet d'aménagement paysager et hydraulique du bassin de rétention de la Zone de Captage (Grand-Yoff), dont le coût de la réalisation est estimé à 10 milliards de Francs CFA. Il a d’ailleurs profité de ce Sommet des Maires du C40, « un réseau de Maires de près de 100 grandes villes, présidé par Mr Sadiq KHAN (Maire de Londres), et représentant 582 millions de personnes et 1/5e de l'économie mondiale » pour officiellement inviter les partenaires techniques et financiers à se mobiliser à Dakar du 1er au 6 Mai 2023 dans le cadre du Forum Mondial de l'Économie Sociale,Solidaire et Circulaire, pour un succès éclatant de cet évènement mondial.





L’accès à l’éducation étant une véritable préoccupation pour les pays de l’Afrique Noire, le Maire Barthélémy DIAS a procédé, le 07 Novembre dernier à la signature d’une convention de partenariat avec l’association humanitaire « Les racines de l’espoir ».