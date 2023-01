Bassirou Diomaye Faye évoque le cas Toussaint Manga

Bassirou Diomaye Faye evoque la nomination de Toussaint Manga

La nomination de l’ancien député et responsable des jeunes du PDS, Toussaint Manga au poste de 4e secrétaire général adjoint du Pastef aurait fait grincer des dents chez des militants Pros. Certains reprochent à Toussaint Manga de faire partie du « Système » .





Interpellé par le journaliste Babacar Fall, Bassirou Diomaye Faye s’explique : « Toussaint a été formé au sein du Pds. Mais, Toussaint, c’est quelqu’un, sur le plan des valeurs politiques, que nous respectons énormément. Un respect qui lui est aussi voué par presque tous les sénégalais. Parce que tout le temps qu’il a été là. C’est d’abord quelqu’un qui a été là dans la phase de galère du Pds, si on peut l’appeler comme ça. Avant l’opposition, il était là, avec l’opposition, il est là, et il a été là après le pouvoir il est resté avec ses principes. Il n’a pas transhumé. Alors ces gens là qui restent dans le cadre de ses vertus politiques là, il y en à qui, on ne peut rien reprocher ».