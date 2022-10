Bassirou Diomaye Faye : « Le jour où Amadou Ba a tenté de nous recruter à l’Apr... »

Bassirou Diomaye Faye sur ses relations avec Amadou Ba

Invité de Seneweb Tv, Bassirou Diomaye Faye a fait une révélation de taille sur leurs relations avec l’actuel premier ministre. Le président des cadres de Pastef a déclaré que Amadou Ba les avait, avant la naissance de Pastef/Les Patriotes, demandé, en tant qu’agents des Impôts et Domaines, de rejoindre l’Alliance pour la République (Apr) dirigée par Macky Sall. Abordant, en effet, les « bons rapports de collégialité » entre eux (Ousmane Sonko, Birame Souleye Diop…ndlr) et l’ex-directeur des Impôts et Domaines, M. Faye a indiqué qu’ils ont décliné la main tendue de leur ancien collègue.





« S’il pouvait faire quelque chose pour empêcher la création de Pastef, on n’aurait pas mis sur pied ce parti. Parce qu’il nous disait qu’‘’il n’y a pas grand-chose à l’Apr, venez qu'on récupère le parti. Ce n’est pas la peine d’en créer un nouveau’’. Mais cela ne correspondait pas à ce qu’on voulait faire. Nous lui avons répondu qu’on préférait choisir notre voie à suivre en mettant en avant une éthique politique pour changer la donne. On est partis tous seuls sans moyens ».