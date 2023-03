Bassirou Diomaye Faye: " Macky veut éliminer physiquement Sonko pour maintenir sa dynastie"

"Il est noté de dangereuses dérives depuis deux ans dans le pays. Ces dérives connaissent une proportion inimaginable depuis deux jours. Les Sénégalais doivent se rendre compte que l'état de droit pour ne pas dire la démocratie est mis à terre",a déclaré face à la presse Bassirou Diomaye Faye/ Allant plus loin il ajoute: "Macky Sall veut maintenir sa dynastie et fait tout pour mettre à terre l'opposition et la société civile. Macky veut éliminer politiquement Ousmane Sonko à la suite d'un sondage qu'il a lui même commandité et qui lui a révélé que face à Sonko il n'ira même pas au second tour".





Bassirou Diomaye Faye affirme qu'e Macky Sall "veut utiliser sa dernière arme qui est l'élimination physique du leader du Pastef". Selon lui, un procès pour diffamation mettant en compte un ministre de la République "effectivement épinglé et qui devait être derrière les barreaux a viré à une tentative d'assassinat sur fond d'empoisonnement". Comme argument il note qu'après le ministre de la Justice c'est autour du ministre de la Communication qui a dit que Sonko sera condamné. "Un citoyen qui va au procès avec ses avocats mais dont le verdict de condamnation est livré d'avance à la population " deéonce-t-il. Et d'inviter à "faire face parce que jamais dans l'histoire du Sénégal un procès en diffamation n'a mobilisé autant de forces de l'ordre de tous les corps confondus"