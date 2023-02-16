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Politique

Bassirou Diomaye Faye : ”Ousmane Sonko est le dernier rempart vers une dictature méchante”

Par: Thiebeu NDIAYE - Seneweb.com | 16 février, 2023 à 18:02:38  | Lu 1558 Fois |  37 Commentaires
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Bassirou Diomaye Faye : ”Ousmane Sonko est le dernier rempart vers une dictature méchante”
À la place de leur leader Ousmane Sonko, bloqué et gazé à la cité Keur Gorgui, c’est le Bureau politique de Pastef qui a fait face à la presse. Visiblement courroucés par les incidents qui ont émaillé le procès en diffamation opposant le maire de Ziguinchor au ministre Mame Mbaye Niang, Bassirou Diomaye Faye et Birame Souleye Diop se sont insurgés contre ce qu’ils qualifient de ”kidnapping”. 

À les en croire, le pouvoir ”vient de décider de mettre Ousmane Sonko en résidence surveillée”. Ils en veulent pour preuve la ”brutalité” qui a été employée par les forces de l’ordre sur leur leader. ”Ce n’est pas une simple affaire de diffamation, déclare Diomaye Faye. C’est un processus de liquidation d’un adversaire politique. Avec un arsenal militaire, Ousmane Sonko est assigné à résidence”. 

”Dès les premières heures de la matinée, l’intimidation a commencé avec le forcing du GIGN et de la BIP qui ont voulu escorter de force le président Sonko jusqu’à endommager deux de nos véhicules”, dénonce le jeune cadre du Pastef. 

Birame Souleye Diop et Cie flairent derrière ces agissements des manoeuvres d’une dictature rampante. ”Ousmane Sonko est le dernier rempart vers une dictature méchante. Si le pouvoir arrive à emprisonner Ousmane Sonko, ce sera la dictature totale. Tous les citoyens doivent se dresser contre cette dictature rampante. Si nous ne le faisons pas, nous serons les prochains sur la liste”, alerte le BP du Pastef.

Revenant sur l’audience de ce jeudi qui a finalement été renvoyée au 16 mars, le Bureau politique du Pastef indexe la ”logique de délai électoraliste” qui anime le juge. ”Le juge est dans une logique de délai, parce qu’il sait que le chrono est lancé pour la Présidentielle et ils veulent épuiser toutes les voies de recours avant cette date pour rendre inéligible Ousmane Sonko”, martèle Bassirou Diomaye Faye. 
Tags: Bassirou Diomaye FayeOusmane SonkoDictature

Auteur: Thiebeu NDIAYE - Seneweb.com



15 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 3 heures (18:29 PM)
    Waxi dof 
    Répondre +97 -58
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 2 heures (19:11 PM)
      C'est écoeurant ! Arrêtez de tourner autour du pot trop de bla bla. La dictature est déjà là et vous êtes dans le déni. La question c'est qu'il faut y mettre fin et immédiatement.
      Répondre +20 -0
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 2 heures (20:08 PM)
      FÉLICITATIONS À NOS FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 
      VIVE LA RÉPUBLIQUE 👌🇸🇳
      Répondre +3 -0
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    2. Auteur

    il y a 3 heures (18:33 PM)
    La popularité de Sonko est la somme des erreurs de Macky,sans s'en rendre compte il en a fait l'homme le plus populaire et le plus aimé du Sénégal.Maintenant le seul issu pour empêcher Sonko d'être président est de le rendre inéligible et il a le soutien de la France 
    Répondre +51 -45
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    Auteur

    @beur

    il y a 3 heures (18:33 PM)
    BDF, tu fais rire !

    C'est le Gatsa=Gatsa

    on attend votre riposte contre les FDS 

    Tout le reste c'est de la littérarure 
    Répondre +53 -68
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    Auteur

    il y a 3 heures (18:33 PM)
    Pastef cherchez vous un autre candidat avant qu'il ne soit trop. Vous dîtes que Macky est minoritaire dans ce pays, dans ce cas même un Birame Souley Diop pourrait le battre. Sonko est non partant, il ne sera pas candidat. 
    Répondre +159 -116
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    Auteur

    Limonade

    il y a 3 heures (18:34 PM)
    C'est bien le cas et les sénégalais l'ont bien compris. C'est pourquoi ils sont résolument debouts et le défendront quoique ça coûte.
    Répondre +32 -55
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    Auteur

    "tangal Thiep"

    il y a 3 heures (18:35 PM)
    BDF woo BDF!

    We all saw your cowardice today! so stop your bleep bleep and obey the law you and you leader then there'll be peace Insha-Allah. 

    Anything other than this, is just what we call "WHITE SMOKE SCREEN"

     

     
    Répondre +7 -31
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    Auteur

    Roc

    il y a 3 heures (18:41 PM)
    Wa pastef bayilene doff doff lou. Pourquoi votre leader n'a pas résisté aux FDS comme il ne cesse de vous le demander? Yewoulene. On vous utilise, vous mourez et vous perdez. Quant à eux dès que ça sent le roussi, ils deviennent des kharou yarr (sonko) ou détalent comme des lapins (Guy).
    Répondre +285 -188
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 2 heures (20:07 PM)
      pastef promet aux ibadou salafiste de mettre en place la charia!!!!!! il est pret a tout pour etre elu presi!!!il a bouffé l argent des petrodolars et s il ne va pas aux elections,il rembourssera aux oligardes russe leurs pognos
      Répondre +169 -0
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    Auteur

    Kate Sen Nday Rek!

    il y a 3 heures (18:46 PM)
    Désormais c fini le masla!!!!!!! 

     

     

    DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!! 

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

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    Répondre +0 -105
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    [email protected]

    il y a 3 heures (18:47 PM)
    @ tangal thiep a.k.a shitty p.o.s...How about you start learning english first, before yapping like a parrot? We're here to stay, nothing, nobody can stop the process inshallah.Y'all trolls think repression is a one way ticket to keep doing all the bullshit inflicted on Senegalese citizens ...You better wake up before it's too late buddy.As the saying goes, RISING TIDE LIFT ALL BOATS! Sonko is the Rising Tide! Focus 2024😏
    Répondre +0 -1
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    [email protected]

    il y a 3 heures (18:47 PM)
    @ tangal thiep a.k.a shitty p.o.s...How about you start learning english first, before yapping like a parrot? We're here to stay, nothing, nobody can stop the process inshallah.Y'all trolls think repression is a one way ticket to keep doing all the bullshit inflicted on Senegalese citizens ...You better wake up before it's too late buddy.As the saying goes, RISING TIDE LIFT ALL BOATS! Sonko is the Rising Tide! Focus 2024😏
    Répondre +0 -27
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    Patriote

    il y a 3 heures (18:51 PM)
    Ce sont ces gens que j'aperçois autour de cette table qui veulent qu'on les confie les destinés d'un pays comme le Sénégal ?

    Il faut en rire 😂😂😂.

    Du moment que vous avez appelé le gatsa gatsa, pourquoi ne pas faire face ?

    Il faut être garçon jusqu'au bout 
    Répondre +103 -0
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    Auteur

    il y a 3 heures (18:57 PM)
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 2 heures (19:11 PM)
    Bassirou Diomaye ,borom *demoufa,khamouko.....*, ngour,teranga,ak alalou adouna diaroul lii en tant que sérère.
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 2 heures (20:05 PM)
    Mais vous avez dit gasta gasta et vous commencez à pleurnicher avant le début des hostilités. Ça c'est rien, c'est juste comme on dit " lancement " le film c'est le jour du procès pour viol. Ce jour là votre gourou pervers narcissique et imposteur saura que l'Etat du Sénégal est fort pour être ébranlé par ces insultes contre le Président de la république du Sénégal, les chefs des forces de défense et de sécurité, les magistrats et tous les citoyens. 

    SONKO est juste une grande gueule, un couard et pire un fornicateur 
    Répondre +136 -1
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    Sat

    il y a 42 minutes (20:56 PM)
    La peur a changé de camp ansou,tu verras. The game is over
    Répondre +14 -0
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