Bataille des législatives : Barthélémy Dias et Aliou Sall ouvrent les hostilités

Le moins que l'on puisse dire est que la bataille pour les élections législatives du 31 juillet prochain est lancée. De passage à Paris, le maire de Dakar, toutes griffes dehors, mise plus que jamais sur la manifestation de demain, mercredi 8 juin, pour contraindre le pouvoir à remettre dans la course la liste de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) qui a été déclarée irrecevable par le Conseil Constitutionnel.



"Tout ce tintamarre sur les Législatives, ces calculs à n'en plus finir, c'est juste pour se projeter facilement vers un troisième mandat. Macky Sall est conscient de la force de l'inter-coalition Wallu-Yewwi. J'ai été surpris d'entendre que notre liste a été rejetée par le Conseil Constitutionnel. Je crois que cette décision n'a rien de sérieux", lâche, furax, Barthélémy Dias, dont les propos sont rapportés par L'Observateur.



À des milliers de kilomètres, c'est Aliou Sall, par ailleurs petit frère du chef de l’État, qui lui porte la réplique. Quasi-aphone depuis sa défaite aux Locales, l'ancien maire de Guédiawaye appelle "à la mobilisation de la jeunesse de Benno Bokk Yakaar (BBY) pour barrer la route aux pyromanes adeptes de la médisance, de la violence et du chantage". Aliou Sall de menacer : "On ne laissera pas l'opposition semer la pagaille dans le pays".