Bataille politique : Ce que Abou Abel Thiam reproche au gouvernement

Le président du Collège des délégués de l’Artp et membre du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), Abou Abel Thiam, s’en prend aux ministres à qui il reproche de ne pas mouiller le maillot. Il n’a pas raté ces derniers, dans un entretien accordé à Bès Bi Le jour, ce vendredi 24 mars.



“Le Président Macky Sall est mal entouré, a-t-il fulminé. Il n’a pas le gouvernement qu’il lui faut et les ministres qu’il lui faut.” Selon ses propres termes, il se désole “de constater qu’il y a des ministres les plus nombreux dans son gouvernement, qui battent le record de longévité, et qui se caractérisent par leur mollesse, par leur mutisme face à ce que commet l’opposition.”



Hors de lui, il ajoute : “Je ne peux pas comprendre qu’un ministre ne soit jamais audible. Qu’on ne lise pas ses écrits et qu’on n’entende pas sa voix. Ils ne sont même pas capables d’expliquer ce que fait le Président. A l’Assemblée, ils ne sont même pas capables d’y aller régulièrement. Aller vers la presse étrangère, ils ne savent pas le faire. Faire face pour répliquer contre les assauts de l’opposition, ils n’osent même pas.”



Au même moment, regrette-t-il, “les franges radicales de l’opposition continuent d’opérer tranquillement. C’est quel genre de ministres dont dispose le Président Macky Sall ? Le gouvernement se signale par un grave mutisme malgré les fortes réalisations du Président Macky Sall pour ce pays”.