Bataille rangée au meeting de Sam-notaire: les précisions du camp de Néné Fatoumata Tall

Les précisions de la cellule de communication de Fatoumata Tall

Après l'information portant sur des bisbilles entre partisans de Lat Diop et ceux de Néné Fatoumata Tall, la cellule de communication de cette dernière s'est fendue d'un communiqué pour apporter ses précisions. Selon le texte, "à l'arrivée du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall accompagnée d'une forte délégation composée de jeunes, des personnes malveillantes se sont dressées contre elle pour l'empêcher d'accéder à la tribune présidentielle, ce qui a provoqué une bousculade très vite maitrisée".





Seulement, précise toujours le communiqué, "après cette tempête maîtrisée, le ministre a été accueilli par Aliou Sall et Lat Diop, une preuve que la coalition BBY peut compter sur Néné Fatoumata Tall pour une large victoire de la coalition BBY à Golf Sud et Guédiawaye".





Par la même occasion, "le maire Aliou Sall a profité de l'occasion pour officialiser la nomination du ministre Néné Fatoumata Tall comme directrice de campagne de la Coalition BBY à Guédiawaye".