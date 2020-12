Bayer Leverkusen - Bayern Munich (1-2) : Lewandowski crucifie le Bayer et permet au Bayern de reprendre la tête

Dans le choc de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen a perdu son invincibilité dans le temps additionnel sur un doublé de Lewandowski.







Avec la défaite de l’Atlético Madrid la semaine dernière contre le Real Madrid, il ne restait que trois équipes encore invaincues dans cette saison : le Milan AC, la Juventus et le Bayer Leverkusen ! Le club allemand est LA sensation de cette édition 2020-2021 en Bundesliga et fait pour le moment la course en tête. Mais, se profilait un choc contre le Bayern Munich, ce samedi et la perspective de perdre cette invincibilité en même temps que la place de leader.





Malgré le plein de confiance, la formation de Peter Bozs va se réveiller avec la gueule de bois, dimanche après avoir perdu son trône dans le temps additionnel. Pourtant, dans ce duel face aux Bavarois, le Bayer ont fait plus que tenir tête aux champions sortants. Le club de la Rhénanie a été à la hauteur de l’événement et a joué les yeux dans les yeux. Les coéquipiers de Moussa Diaby, prolongé jusqu’en 2025, n’ont pas eu foule d’occasions avec seulement deux tirs cadrés en quatre-vingt dix minutes. Mais ils n’en ont eu besoin que d’une pour faire douter le Bayern.





Coman touché, Kimmich de retour





Exerçant un pressing comme il en a souvent l’habitude, Leverkusen n’a mis qu’un petit quart d’heure pour débloquer la situation. En difficulté à l’AS Roma et au RB Leipzig la saison dernière, Patrik Schick revit sous les ordres de Bozs. L’attaquant tchèque a déjà marqué six buts depuis le début de la saison et sa réalisation zidanesque n’a laissé aucune chance à Manuel Neuer ! Le décor planté avec l’ouverture du score du leader, la réaction des Munichois étaient forcément attendue.





Touchés dans leur orgueil, les hommes d’Hansi Flick ont eu du mal à avoir une véritable domination. Ils ont beaucoup tenté (14 tirs) sans pour autant se montrer vraiment dangereux (3 cadrés). Mais le Bayern qui a perdu Coman en première période et vu le retour de Kimmich n’est pas champion pour rien. Il n’en a fallu que deux pour faire le gros coup de la soirée et reprendre la tête du championnat. Afin de terminer cette semaine de la meilleure des façons, qui d’autre que Robert Lewandowski pour jouer les héros.





Fraichement élu meilleur joueur du monde en 2020 par la FIFA, le Polonais a fait honneur à son statut et à chaque fois pour mettre un coup sur la tête de son adversaire. D’abord pour égaliser juste avant de rentrer aux vestiaires en première période (43eme) puis en trompant Hradecky dans le temps additionnel ! Ce succès, le Bayern en rêvait sûrement mais ne pensait sûrement pas y arriver vu la physionomie du match. On le dit moins conquérant, le champion a répondu sur le terrain et reprend la tête de la Bundesliga.