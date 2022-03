BBY Fatick : Alioune Sarr a conduit la mission de conciliation, d’unification et de réconciliation

Sur instruction du chef de l'État Macky Sall, Président de la coalition Bby et de la conférence des leaders, le ministre Alioune Sarr, maire de la commune de Notto Diobass et responsable politique de l'AFP a conduit une mission de réconciliation, d'unification et de remobilisation de la base de BBY à Fatick, samedi 12 et dimanche 13 mars. La délégation était composée de la députée Mme Sira Ndiaye, de sa collègue et Vice-présidente de l’Assemblée nationale Mme Ndeye Lucie Cissé et de Mamadou Ndiaye de Manko Wattu Sénégal.





La mission a pu réunir toutes les sensibilités de Bby du département de Fatick. Ainsi, tour à tour, Alioune Sarr et sa délégation ont rencontré d'abord de manière séparée les militants et responsables de Bby des 04 arrondissements que compte le département et ceux de la commune de Fatick.





Les travaux de la délégation présidentielle ont été clôturés le dimanche par une Assemblée générale qui a réuni tous les responsables du département de Fatick, de toutes les sensibilités, y compris les responsables qui ont pris part aux dernières élections sur des listes dissidentes.





Au terme des débats les différentes parties prenantes de la coalition Bby du département de Fatick se sont félicités de la pertinence de la mission et ont salué la conduite des travaux qui se sont déroulés dans le calme et la courtoisie.





Les différents responsables s'engagent à taire les divergences au service de l'unité et de la cohésion de la coalition Bby dans le département et également mobiliser toutes les forces sociales et politiques du département pour assurer une victoire des listes de bby aux législatives du 31 Juillet 2022.