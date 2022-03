BBY Fatick : Alioune Sarr en Mission de Réconciliation, d'Unification et Remobilisation

Sur instruction de M. Macky Sall, Président de la coalition Bby et de la conférence des leaders, le Ministre Alioune Sarr, Maire de la commune de Notto Diobass et responsable politique de l'AFP a conduit une mission de réconciliation, d'unification et de remobilisation de la base de BBY à Fatick, ce Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2022. La délégation était composée de l'honorable député Mme Sira Ndiaye, de Mme la député et Vice-présidente de l'assemblée nationale Mme Ndeye Lucie Cisse et de Monsieur Mamadou Ndiaye de Manko Wattu Sénégal.







Apres des réunions marathons de 15 heures Non stop, la mission a rencontré les sensibilités de Bby et les listes parallèles de And Nawle dans le département de Fatick. Ainsi, de 11h à 2h du matin, (15 heures) tour à tour, Alioune SARR et sa délégation ont rencontré d'abord de manière séparée les militants et responsables de Bby des communes dans les quatre arrondissements du département: Niakhar, Fimela, Tattaguine et Ndiop.





Ensuite, le lendemain Dimanche 13 mars 2022, la délégation à reçu les militants de la commune Chef lieu de Fatick.







Les travaux ont été clôturés par la rencontre avec la jeunesse de BBY dans le département et l'assemblée générale de restitution avec les militants et responsables de la coalition.



Au terme d'un débat contradictoires, riche et ouvert, les différentes parties prenantes de la coalition Bby du département de Fatick se sont félicitées, d'une part de l'opportunité et de la pertinence d'une telle mission, d'autre part ils ont salué la conduite des travaux qui se sont déroulés dans le calme, la sincérité et la courtoisie.





Les différents responsables se sont engagés à faire preuve de dépassement, à taire leurs divergences autour de compromis dynamiques au service de l'unité et de la cohésion dans la coalition Bby dans le département de Fatick.







Il se sont engagés également à se mobiliser et à mobiliser toutes les forces sociales et politiques du département pour assurer une victoire confortable des listes de BBY aux prochaines législatives du 31 Juillet 2022.





Les Maires et responsables de BBY se sont engagés à démultiplier ces rencontres au niveau de leurs bases respectives, en faisant preuve d'ouverture dans un esprit de rassemblement de toutes les forces politiques et sociales dans leurs communes respectives.