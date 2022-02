Bby/Grand-Dakar : Les partisans de Ndèye Saly Diop répondent à Jean-Baptiste Diouf et l’accusent de comploter avec Barth

Les partisans de Ndeye Saly Diop Dieng répondent à Jean Baptiste Diouf

La victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, dans la commune de Grand-Dakar, n’a pas mis fin aux querelles internes des partisans du camp de Macky Sall dans cette localité.





En effet, au lendemain des résultats qui ont confirmé à la tête de la municipalité Jean-Baptiste Diouf, ce dernier avait pointé du doigt la non-implication de Ndèye Saly Diop dans la campagne pour sa réélection.





La réaction des partisans de la ministre de la Femme n’a pas tardé. Lors d’une conférence de presse hier, animée par Dame Diouf, le secrétaire général adjoint du Parti socialiste (Ps), et Biram Ndiaye, Coordonnateur de l’Afp ont apporté la réplique au maire de Grand-Dakar.





«Ces déclarations méchantes du maire Jean-Baptiste Diouf sur l’absence de Madame le Ministre durant la campagne sont fausses. Il a été démenti par les nombreuses vidéos et images qui ont été diffusées dans la presse, notamment en ce qui concerne les visites de proximité, le porte-à-porte et la participation du ministre qui a organisé une caravane dans les artères de Grand-Dakar avec la tête de liste Abdoulaye Diouf Sarr», répliquent Dame Diouf et ses amis.





Selon ces derniers, si ce n’était pas leur implication dans la campagne, «la coalition au pouvoir allait lamentablement perdre la commune, comme ce fut le cas dans les autres communes, à cause de l’absence de bilan du maire, son impopularité et son arrogance».





Les partisans de Ndèye Saly Diop accusent même Jean-Baptiste d'avoir soutenu Barthélemy Dias pour la mairie de Dakar.