BBY : Jeannette Mancel Diouf , Coordonnatrice du Réseau International des Amis et Sympathisants de Amadou Ba, salue un choix “judicieux”

Amadou Ba, candidat de BBY, est un “choix judicieux, sonnant en effet comme une évidence”, selon Jeannette Mancel Diouf, Coordonnatrice du Réseau International des Amis et Sympathisants de l’actuel chef du Gouvernement. Dans une déclaration que Seneweb publie en intégralité, Mme Diouf et ses camarades, s’engagent “résolument dans la réflexion programmatique de notre candidat et du travail de terrain pour conquérir et convaincre”.





“Nos chers compatriotes, chers membres du Réseau International des Amis et Sympathisants de Amadou BA de la Diaspora et du Sénégal, chers concitoyens, journalistes est et reporters de la Presse.





Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence aujourd’hui ici à Paris, faisant suite à l’annonce d’hier, samedi 09 Septembre 2023 du Président de la République Son Excellence Macky Sall, à travers laquelle, nous avons pris acte du choix éminemment pertinent qu’il a porté sur notre leader le Premier Ministre Amadou Ba comme le porte étendard de la coalition BBY et de la grande majorité présidentielle aux prochaines élections présidentielles de février 2024.





Ce choix judicieux, sonnant en effet comme une évidence, cristallise autant d’espoir au-delà de nos rangs militants et partisans.





C’est donc naturellement avec un immense bonheur que nous saluons cette décision tant attendue des sénégalais et adressons ainsi nos chaleureuses félicitations au candidat de la grande mouvance présidentielle, Monsieur Amadou BA.





Il me plait, Mesdames et Messieurs, au nom de toute l’équipe ainsi que les membres du Réseau International des Amis et Sympathisants de Amadou Ba de la Diaspora et du Sénégal, d’adresser nos remerciements sincères au Président Macky SALL et de lui rendre un hommage vibrant pour sa confiance et sa vision éclairée du choix porté sur la personne du premier ministre Amadou Ba, parmi d’autres candidats tout aussi compétents et méritants, auxquels nous lançons un appel à un don de soi, à l’unité et à la solidarité, pour constituer ensemble une dynamique unitaire et victorieuse au soir du 25 Février 2024.





Nous ne saurions remercier Son excellence le Président Macky Sall, sans rendre témoignage de son bilan très positif adossé à la réussite du Plan Sénégal Emergent, dont le candidat Amadou Ba a été l’un des concepteurs et en charge également de sa mise en œuvre.





Chers compatriotes et chers concitoyens, permettez-moi d’évoquer même si vous le savez déjà, les raisons qui ont motivé la création du Réseau international des amis et sympathisants d’Amadou Ba.





En effet, dans un contexte inédit, le Président de la République, par ailleurs président de coalition de parti politique, avait la responsabilité de choisir un successeur afin de poursuivre sa vision ainsi que l’œuvre majestueuse qu’il a su





entreprendre avec brio, pour le développement du Sénégal depuis son accession à la magistrature suprême en 2012.





Si nous sommes ici, c’est parce que nous avons jugé important de mobiliser en amont les sénégalais au-delà de nos rangs militants, nos compatriotes de la Diaspora et du Sénégal qui croient au leadership du Premier Ministre Amadou Ba pour assurer la succession du Président Macky Sall.





Sous la vision et l’impulsion de la coordinatrice générale, nous avons mis sur pied depuis Paris, le Réseau International des Amis et Sympathisants de Amadou BA, composé d’hommes et de femmes, engagés, soucieux de préserver les ressorts de notre stabilité et paix sociale et de pérenniser les acquis de notre démocratie ainsi que nos standards de développement jamais connus depuis les Indépendances.





Le Réseau International des Amis et sympathisants d’Amadou BA, rappelons-le est le fruit d’une pensée collective, car par la force du collectif, nous l’avons intelligemment structuré de manière à donner à chaque membre, chaque ami, chaque sympathisant, la place qui est la sienne dans la construction de ce projet commun autour du leader Amadou Ba et de lever avec lui ensemble les défis qui nous attendent.





En donnant à cette initiative, une dimension internationale, le Réseau a su mobiliser en un temps record des milliers et des milliers de membres partisans et sympathisants d’Amadou Ba au Sénégal et dans le monde.





Il n’est pas inutile de rappeler, que le succès de notre organisation s’est construit autour d’un engagement bénévole, d’une communication active et d’une démarche inclusive.





A travers notre organisation, les sénégalais d’ici et d’ailleurs ont voulu donner un signal fort au Président Macky Sall, en lui faisant parvenir le message ainsi que les vœux ardents des sénégalais qui ont exprimé et porté leur choix sur le premier ministre Amadou BA.





Notre vision ainsi que l’objectif clairement affiché de s’unir autour de l’essentiel et de notre idéal commun, Amadou Ba, auront séduit plus d’un au-delà du soutien affectif à lui témoigné.





Nous venons de réussir une mission. En effet, grâce à nos actions ces derniers temps sur le terrain de la communication nous avons su faire parvenir l’écho de notre souhait, celui du peuple sénégalais, à son Excellence le Président Macky Sall, qui vient de démontrer une fois de plus, que la construction de notre Sénégal ne peut se faire qu’en comptant avec la volonté des sénégalais.





Nous nous réjouissons humblement des témoignages nombreux dont nous avons fait l’objet mais aussi et surtout du résultat de nos actions en rappelant que de nouvelles étapes aussi cruciales nous attendent.





Aussi voudrais-je également exprimer ma profonde gratitude, envers chacun d’entre vous, pour votre contribution inestimable et remarquée, à la mise en place et à la massification de notre organisation.





Votre dévouement, votre travail acharné ainsi que votre engagement indéfectible ont été sans doute un pilier catalyseur, ayant milité en faveur du choix de notre leader.





Par votre détermination et vos actions de communication et de sensibilisation sans relâche, vous avez contribué à accroitre la visibilité de notre candidat dans les médias et les réseaux sociaux qui jouit d’une excellente notoriété.





Permettez-moi également dans le cadre de notre structuration de saluer, le déploiement réussi du Réseau International des Amis et Sympathisants de Amadou BA, à travers les différentes coordinations déléguées déjà installées au Sénégal et dans la Diaspora plurielle.





Je voudrai citer ici et de manière non exhaustive, les coordinations de la France, de l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Hollande, le Portugal, la Mauritanie, le Congo, la Côte d’ivoire, le Gabon, la Suisse, l’Australie, le Canada, les Etats Unis et du Sénégal et notamment, Dakar, les Parcelles Assainies, Pikine, Guédiawaye Keur Massar, Fatick, Kaolack Ziguinchor Saint Louis, Podor ….





Merci encore Excellence Monsieur le Président de la République pour avoir entendu la voix du peuple sénégalais, qui a lui seul, a organisé les primaires et vous a conforté dans votre choix.





Mouvements Patriotes, amis et sympathisants, chers concitoyens, il nous appartient dès cet instant que le choix est clairement fait, de poursuivre notre engagement persévérant, en vous invitant à amplifier la dynamique de massification déjà enclenchée, de continuer à convaincre ceux qui attendent, de rassurer ceux qui sont sceptiques, de mobiliser les jeunes, les femmes, les étudiants et l’ensemble des mouvements et associations, à s’unir autour de notre candidat porteur d’avenir et d’espoir.





Car avec lui nous voulons continuer à bâtir ensemble un Sénégal uni, un Sénégal de paix et de prospérité.





Le réseau international des amis et sympathisants d’Amadou BA s’engage résolument dans la réflexion programmatique de notre candidat et du travail de terrain pour conquérir et convaincre.





Chers concitoyens, chers camarades, un des axes de notre programme de campagne, sera nécessairement articulé autour du bilan reluisant du Président Macky Sall et des perspectives de développement dont la mise en œuvre reste à parachever.









Concernant notre candidat, nous disposons déjà des éléments de langages autour de la personnalité de Monsieur Amadou Ba connu pour être un homme digne de confiance et loyauté. Notre candidat Amadou Ba un homme d’Etat multidimensionnel à la posture paisible et rassurante unanimement reconnue au delà de nos frontières. Homme d’ouverture et de dialogue, il saura réconcilier les sénégalais.





Son patriotisme, son expertise et son leadership magnifié à l’échelle nationale et internationale, lui permettront de poursuivre aisément, en s’appuyant sur le référentiel de développement socio-économique qu’est le Plan Sénégal Emergent, l’action du Président Macky SALL qui a déjà lancé notre pays le Sénégal sur les rampes de l’émergence.





Nous sommes convaincus que Monsieur Amadou Ba sera à la hauteur du défi, avec le soutien et la mobilisation de toute la majorité présidentielle mais aussi et surtout du Réseau International des Amis et Sympathisants de Amadou Ba, de la Diaspora et du Sénégal. Il bénéficiera inéluctablement du soutien de l’ensemble des sénégalais épris de paix, de stabilité et de développement économique harmonieux de notre cher pays le Sénégal.





--------------------------------------





C’est dans cette perspective que le Réseau International compte impulser un souffle nouveau, une dynamique innovante autour du Candidat Amadou Ba.





Nous appelons tous les compatriotes particulièrement ceux de la Diaspora à faire bloc autour du Candidat, afin de consolider l’espoir d’un Peuple sénégalais, réconcilié, unis et engagé pour continuer à hisser notre pays à la hauteur des pays émergents.





Chers amis, à cinq mois des élections présidentielles, le temps de l’action c’est maintenant, le temps d’investir et de conquérir les bases a sonné.





C’est pourquoi, nous assignons à chaque membre de ce Réseau et au-delà de celui ci, la mission fondamentale de partager la vision de notre leader, de promouvoir les idées ainsi que les objectifs de notre candidat, en allant à la rencontre de chaque sénégalais sans exception et quel que soit le bord politique.









Chers amis, notre victoire ne sera possible que si nous acceptons de faire bloc autour de notre candidat Amadou BA à qui nous réaffirmons notre engagement et notre attachement.





Nous exigeons ainsi de chacun de nous, un devoir d’unité et d’efficacité pour renforcer nos chances de succès aux élections présidentielles à venir.





Chers amis et sympathisants, chers militants et militantes, chers sénégalais, le 21ème siècle est le siècle des grands défis et dans ce contexte mondial agité il conviendrait de les relever ensemble et collectivement, pour un Sénégal toujours fort et toujours debout.





C’est pourquoi, au nom du Candidat Amadou BA, nous tendons solennellement la main à chaque sénégalais de la Diaspora et du Sénégal à nous rejoindre dans cette quête d’un avenir encore meilleur, pour écrire avec le Président Amadou Ba les nouveaux chapitres du Livre que Son Excellence le Président Macky Sall a déjà consacré comme le leg historique et inédit des générations futures.





Nous vous remercions de votre aimable attention.





Paris le 10 Septembre 2023





Jeannette Mancel Diouf