[Vidéo] BBY-Rufisque: Arrivé 2e derrière YAW, Ismaïla Madior Fall, "leader de la majorité", appelle à l'unité

BBY-Rufisque: Arrivé 2e derrière YAW, Ismaïla Madior Fall, "leader de la majorité", appelle à l'unité

Depuis la publication des résultats de la ville de Rufisque proclamant la victoire de YAW dans la vieille cité, vendredi dernier, le ministre d'Etat Ismaila Madior s'est prononcé pour la première fois devant des milliers de sympathisants.





Devant une foule nombreuse venue l'acclamer, il a salué le déroulement des élections dans la paix, remercie ses électeurs et donné sa lecture des résultats qui sont, d'après lui, globalement largement favorables à BBY et au Président Macky Sall si l'on fait le cumul des voix obtenues par les candidats se réclamant de BBY (plus de 30000) contre un peu plus de 10000 pour YAW. Il a déploré qu'une minorité ait ramassé la mairie du fait des divisions de BBY dont le candidat faisait face à 5 listes parallèles. IMF a exalté la vision du Président Macky Sall, fin politicien qui leur avait pourtant indiqué le schéma victorieux que les promoteurs de listes parallèles n'ont pas voulu suivre. Du coup, l'indiscipline a été fatale à la majorité dont les voix se sont éparpillées au profit de YAW.





Au regard des résultats, Ismaila Madior Fall apparaît comme le leader de la majorité. En effet, il est placé 2ème avec 9811 voix contre YAW qui en a obtenu 10580. Albe Ndoye arrive loin derrière avec 6178 voix, Seydou Diouf 5140 voix et Doudou Meissa Wade 3680 voix.

En montrant que le dénouement des élections donne raison au Président Macky Sall qui leur avait recommandé l'unité, il a lancé un appel à l'unité des forces de BBY dans la perspective des prochaines échéances, notamment les législatives.

Il a dit attendre avec confiance le traitement des réclamations de son plénipotentiaire devant la Cour d'appel.





Cellule de communication