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Politique

BBY Sédhiou fait bloc autour du ministre-maire Abdoulaye DIOP

Par: Seneweb News - Seneweb.com | 11 août, 2022 à 09:08:44  | Lu 926 Fois |  5 Commentaires
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BBY Sédhiou fait bloc autour du ministre-maire Abdoulaye DIOP
La défaite de Benno Bokk Yakaar dans le département de Sédhiou fut une des surprises des élections législatives du 31 juillet dernier. Malgré cet impair, les militants locaux de la majorité présidentielle ont tenu à réaffirmer leur soutien indéfectible à Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou et ministre de la Culture et de la Communication. Dans un communiqué, ils s’engagent à l’accompagner dans “tous les combats politiques futurs”. Seneweb vous propose l’intégralité de leur message. 

TEXTE PRÉLIMINAIRE DU POINT DE PRESSE DU BBY SÉDHIOU


“IL M'ÉCHOIT AUJOURD’HUI L’HONNEUR DE PRENDRE LA PAROLE AU NOM DE TOUS LES MILITANTS ET SYMPATHISANTS DE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAR DE SÉDHIOU

TOUT D’ABORD NOUS TENONS À REMERCIER :

  • LES POPULATIONS DE SÉDHIOU

  • LES MILITANTS 

  • LES SYMPATHISANTS

  • LES PARTIS ALLIÉS DE LA COALITION

  • LES MOUVEMENTS DE SOUTIEN

QUI ONT VOTÉ LE 31 JUILLET DERNIER POUR LA LISTE DU BENNO BOKK YAAKAAR.

NOS VIFS REMERCIEMENTS AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, AUX FORCES DE SÉCURITÉ ET AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LE BON DÉROULEMENT DU SCRUTIN SANS HEURT NI INCIDENT DANS TOUS LES CENTRES DE VOTE DE LA COMMUNE ET AU DELÀ.

NOUS SALUONS LA MATURITÉ ET LA VITALITÉ DE NOTRE DÉMOCRATIE DONT L’EXPRESSION SE MANIFESTE À TRAVERS LES URNES PAR UN VOTE LIBRE ET TRANSPARENT. 

NOUS SOMMES PARTIS EN COMPÉTITION ÉLECTORALE AVEC PLUSIEURS AUTRES LISTES ET C’EST L'INTER COALITION YEWI ASKAN WI – WALLOU SÉNÉGAL QUI A GAGNÉ. 

NOUS LES FÉLICITONS VIVEMENT.

PAR CETTE RENCONTRE NOUS TENONS À RÉAFFIRMER NOTRE ATTACHEMENT ET ENGAGEMENT SANS FAILLE À L'ENDROIT DU MINISTRE ABDOULAYE DIOP MAIRE DE LA COMMUNE DE SÉDHIOU.

NOUS REMERCIONS SON EXCELLENCE MACKY SALL PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR TOUS LES EFFORTS CONSENTIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE NOTRE RÉGION ET DE TOUTE LA CASAMANCE

C’EST PAR SA VOLONTÉ POLITIQUE QUE SÉDHIOU A BÉNÉFICIÉ DES NOMBREUSES RÉALISATIONS QUI CONCOURENT À AMÉLIORER LE VÉCU QUOTIDIEN DES POPULATIONS.

NOUS NOUS ENGAGEONS AUX CÔTÉS DU MINISTRE ABDOULAYE DIOP À L’ACCOMPAGNER DANS TOUS LES COMBATS POLITIQUES FUTURS POUR LA MATÉRIALISATION DE L’EMERGENCE DU SÉNÉGAL EN GÉNÉRAL. 

NOUS NOUS METTRONS EN BOUCLIERS CONTRE DES PRÉDATEURS DONT  LE SIEUR MADIAMBAL DIAGNE.”

LE PORTE-PAROLE DU JOUR
El Hadji Omar KANTE
2ème Adjoint au Maire de Sédhiou
Tags: BBY Sedhiou Blocus Ministre-maire Abdoulaye DIOP

Auteur: Seneweb News - Seneweb.com



5 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 1 heure (10:04 AM)
    En voilà un qui veut  faire pression pour ne pas être limogé 
    Répondre +128 -0
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    2. Auteur

    Casamance Debout

    il y a 1 heure (10:18 AM)
    Tout le monde sait que Sonko est devenu plus qu'un phénomène en Casamance et le vote sanction contre ce régime a été le mot d'ordre.Néanmoins Sedhiou a démontré son affection à abou Diop lors des élections municipales réitérant sa confiance au Maire sortant.La population ayant mûri désormais sur le plan politique sait que la liste de benno bokk yakkar à sedhiou a été un fiasco.Docteur Annette seck ndiaye a été la seule à faire l'unanimité sur cette liste. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par une victoire et un vote massif de benno bokk yakkar dans son fiéf à Marsassoum.Ceci étant il faut reconsidérer la maturité politique de la population qui ne se fait plus embarquer dans des calculs purements politiciens de ses leaders qui choisissent des candidats inappropriés qui n'ont malheureusement aucune légitimité politique dans cette région.Ces frustrations ont ouvert la voie à Yewwi askanwi qui a été le recours à tous ces militants de la première heure pour se faire entendre. 
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 49 minutes (10:33 AM)
    Tout ça pour taper à l'œil de Macky en perspective du prochain remaniement.

    Ah vanité des vanités....... 
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 39 minutes (10:44 AM)
    Que des blagues bla bla, on l'a lamine comme les autres Mimi, Amadou Ba , Idy et son bras droit, Mbow mbow etc.Amaloulene kene gnieurine.Et puis pour ceux qu'on a battu et qui deviennent des députés par rapport à la liste proportionnelle, j'aurai honte à leur place à cause du score à la soviétique dans le Fouta.Wasalam
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 7 minutes (11:16 AM)
    Thipiriiii. 
    Répondre +0 -0
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