BBY Sédhiou fait bloc autour du ministre-maire Abdoulaye DIOP

La défaite de Benno Bokk Yakaar dans le département de Sédhiou fut une des surprises des élections législatives du 31 juillet dernier. Malgré cet impair, les militants locaux de la majorité présidentielle ont tenu à réaffirmer leur soutien indéfectible à Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou et ministre de la Culture et de la Communication. Dans un communiqué, ils s’engagent à l’accompagner dans “tous les combats politiques futurs”. Seneweb vous propose l’intégralité de leur message.
TEXTE PRÉLIMINAIRE DU POINT DE PRESSE DU BBY SÉDHIOU
“IL M'ÉCHOIT AUJOURD’HUI L’HONNEUR DE PRENDRE LA PAROLE AU NOM DE TOUS LES MILITANTS ET SYMPATHISANTS DE LA COALITION BENNO BOKK YAAKAR DE SÉDHIOU
TOUT D’ABORD NOUS TENONS À REMERCIER :
- LES POPULATIONS DE SÉDHIOU
- LES MILITANTS
- LES SYMPATHISANTS
- LES PARTIS ALLIÉS DE LA COALITION
- LES MOUVEMENTS DE SOUTIEN
QUI ONT VOTÉ LE 31 JUILLET DERNIER POUR LA LISTE DU BENNO BOKK YAAKAAR.
NOS VIFS REMERCIEMENTS AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, AUX FORCES DE SÉCURITÉ ET AUX ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LE BON DÉROULEMENT DU SCRUTIN SANS HEURT NI INCIDENT DANS TOUS LES CENTRES DE VOTE DE LA COMMUNE ET AU DELÀ.
NOUS SALUONS LA MATURITÉ ET LA VITALITÉ DE NOTRE DÉMOCRATIE DONT L’EXPRESSION SE MANIFESTE À TRAVERS LES URNES PAR UN VOTE LIBRE ET TRANSPARENT.
NOUS SOMMES PARTIS EN COMPÉTITION ÉLECTORALE AVEC PLUSIEURS AUTRES LISTES ET C’EST L'INTER COALITION YEWI ASKAN WI – WALLOU SÉNÉGAL QUI A GAGNÉ.
NOUS LES FÉLICITONS VIVEMENT.
PAR CETTE RENCONTRE NOUS TENONS À RÉAFFIRMER NOTRE ATTACHEMENT ET ENGAGEMENT SANS FAILLE À L'ENDROIT DU MINISTRE ABDOULAYE DIOP MAIRE DE LA COMMUNE DE SÉDHIOU.
NOUS REMERCIONS SON EXCELLENCE MACKY SALL PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR TOUS LES EFFORTS CONSENTIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE NOTRE RÉGION ET DE TOUTE LA CASAMANCE
C’EST PAR SA VOLONTÉ POLITIQUE QUE SÉDHIOU A BÉNÉFICIÉ DES NOMBREUSES RÉALISATIONS QUI CONCOURENT À AMÉLIORER LE VÉCU QUOTIDIEN DES POPULATIONS.
NOUS NOUS ENGAGEONS AUX CÔTÉS DU MINISTRE ABDOULAYE DIOP À L’ACCOMPAGNER DANS TOUS LES COMBATS POLITIQUES FUTURS POUR LA MATÉRIALISATION DE L’EMERGENCE DU SÉNÉGAL EN GÉNÉRAL.
NOUS NOUS METTRONS EN BOUCLIERS CONTRE DES PRÉDATEURS DONT LE SIEUR MADIAMBAL DIAGNE.”
LE PORTE-PAROLE DU JOUR
El Hadji Omar KANTE
2ème Adjoint au Maire de Sédhiou
5 Commentaires
Casamance Deboutil y a 1 heure (10:18 AM)
Ah vanité des vanités.......
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